Как проект «Умный город» может изменить жизнь каждого из нас. Репортаж с форума «Взгляд в цифровое будущее» в Сочи

В Сочи с 24 по 27 октября в шестой раз прошел всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее». Одной из его главных тем стала концепция «Умного города». Ей посвятили две дискуссии, на которых обсудили сам федеральный проект и региональный опыт его реализации. Журналист Юга.ру записала основные факты о том, как и какие технологии сегодня влияют на жизнь городов.

«Умный город» — кому это нужно? Сессию «Развитие инфраструктуры "Умных городов"» открыла Елена Кузнецова из консалтинговой компании McKinsey — партнера организаторов форума. Она поделилась результатами исследований о том, что понимают под «Умным городом» в различных странах, в том числе в России.

Елена Кузнецова специалист консалтинговой компании McKinsey

— Цифровые технологии предназначены для решения общественных проблем и улучшения качества жизни. Это любые решения, которые позволяют улучшить жизнь отдельного гражданина, повысить качество городского управления в различных сферах: безопасности, здравоохранения, городского транспорта.

По словам Кузнецовой, наличие цифровых сервисов и приложений еще не говорит о том, что в одном отдельно взятом городе наступила всеобщая цифровизация. «Важен уровень использования — насколько приложения "Умного города" "раскатаны", не просто существуют, но и используются горожанами, насколько они изменяют модели поведения населения», — отметила специалист.

По словам эксперта, данные проведенных исследований показали, что лидером в использовании «умных» технологий является Китай. Российская столица оказалась на втором месте. Она обошла в этом многие крупные европейские города, которые в международный рейтинг вообще не попали. Самые популярные приложения «Умного города» — сервисы по управлению коммунальными услугами и системы обратной связи с органами власти. По результатам опросов был сделан вывод, что использование решений «Умного города» стало обычной практикой во многих крупных городах мира, и к этому оказались готовы более половины их жителей.

«Самые яркие примеры быстрого внедрения, быстрого охвата, когда через два-четыре года этими решениями уже пользуется большинство городского населения, — это когда объединяются усилия городских или региональных властей с интересами бизнеса и самих жителей», — подчеркнула Кузнецова.

Готовы ли регионы к цифровизации? Вслед за экспертом к разговору о развитии региональной инфраструктуры оказания цифровых услуг присоединился заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис. По его словам, запрос на цифровизацию от субъектов РФ большой, но властям на местах порой не хватает технологических знаний и законодательной практики. Для решения этих проблем правительство разработало методологию внедрения передовых цифровых и инженерных технологий в различные сферы городской жизни.

Андрей Чибис заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

— «Умный город» — это прежде всего то, что делает жизнь удобной. Не для чиновников, а для людей, которые живут или приезжают в города. Это должно стать не лозунгом, а решением, в том числе управленческим. Это тема комфортной и безопасной среды, технологичной городской инфраструктуры, качество управления ресурсами и сервисная составляющая. Мы увидели на выставке, что компания «Ростелеком» предлагает сервисную модель для властей. Она позволяет не тратить деньги на выполнение отдельных муниципальных заказов, а просто платить за услугу, которую предлагает инвестор, модернизируя городскую инфраструктуру.

«Умный город» объявили кроснациональным проектом, его включили в федеральную программу «Цифровая экономика» и нацпроект «Жилье и городская среда». После его обсуждения в региональных рабочих группах министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев 31 октября утвердил паспорт проекта и сроки его реализации: с 1 декабря 2018 года по 31 декабря 2024 года. Этим документом определена идеология, а также финансовая мотивация субъектов, которые готовят свои региональные программы.

Основные отрасли цифровизации в рамках «Умного города» — ЖКХ, сбор и утилизация отходов, мониторинг и охрана окружающей среды, улицы и общественные пространства, безопасность и анализ видеоданных, транспорт, улично-дорожная сеть и перевозки, городское управление и социальная сфера.

Кроме столицы о подготовке собственных региональных проектов заявили почти 40 пилотных городов. Но, как отметил Андрей Чибис, до конца года часть муниципалитетов могут лишиться федеральной поддержки, если их заявления о планах перехода к цифровизации так и остались на бумаге. Для тех, кто уже начал действовать, Минстрой предложил готовые решения. «Мы не будем никому это навязывать. Созданный банк решений позволит ориентироваться на него на практике, это то, что по факту уже работает. Нашим коллегам из “Ростелекома” за это отдельное спасибо, это реальные решения, которые можно брать и использовать», — добавил Чибис.

«Умный город» от «Ростелекома» Первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко отметил, что «Умный город» — важный стратегический проект для компании. Уже сейчас благодаря «Ростелекому» во всех регионах работают различные сервисы в сфере безопасности, эффективности и комфорта. Начиналось все с вызова оперативных служб по единому номеру 112.

Владимир Кириенко первый вице-президент «Ростелекома»

— Единая система 112 была масштабирована на все регионы, сейчас она поэтапно дополняется такими сервисами, как мониторинг аварийности на дорогах, фото- и видеофиксация. Все это привело к серьезному снижению аварийности на дорогах. Мы также используем дополнительную аналитику для прогнозирования транспортных потоков. Логичное продолжение этой системы — весогабаритный контроль транспорта. Это отразится на сохранности дорог и станет дополнительным источником наполнения региональных бюджетов.

В ЖКХ цифровые продукты помогают в модернизации городского энергоснабжения, сбережения и учета поставок энергоресурсов. Запущены телематические сервисы контроля автопарка спецтехники и системы управления персоналом управляющих компаний.

«Важно не только анализировать информацию, но и грамотно ею управлять, — подчеркнул Кириенко. — Многие технологии, которые мы используем, появились из уже апробированных коммерческих проектов. В той же сфере ЖКХ мы получаем прозрачность оказываемых услуг за счет контроля над персоналом. В итоге мы видим рост качества обслуживания, видим, что данная система позволяет существенным образом «обелить» серый рынок коммунальных услуг, добиться окупаемости вложений. В некоторых регионах этот проект смогли перевести на самоокупаемость, там экономия исчисляется сотнями миллионов рублей».

Цифровизация стала доступной и в таких консервативных отраслях, как образование и медицина. Запись к врачу, электронные дневники и дистанционное консультирование становятся привычными для жителей городов вещами. «Умные города» юга России О том, как «умнеют» южные города, Юга.ру рассказал вице-президент, директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

Денис Лысов вице-президент, директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»

— Есть проекты, которые уже показали свою экономическую эффективность на региональном уровне. Например, фото- и видеофиксация нарушений правил дорожного движения дала колоссальный приток денежных средств в бюджеты. Это также снижает аварийность, приучает к соблюдению закона. В 2017 году мы запустили такой проект в Нальчике, и почти через год в этом городе появилась такая особенность — почти не увидишь автомобили, которые останавливаются на светофорах ближе 20-50 см до стоп-линии, как и полагается по ПДД.

Проект в сфере энергоэффективного освещения реализуется в Краснодарском крае. Пилотным стал Белореченский район, где за счет «Ростелекома» были заменены 3660 уличных светильников, создана интеллектуальная система работы освещения городского пространства и дистанционный сбор информации. Экономия энергоресурсов составила почти 70%. «Мы готовы распространить этот опыт на весь юг России, вопрос в готовности самих муниципалитетов и отдельных социальных объектов», — подчеркнул Лысов.

На Кубани строится жилищный комплекс, в котором уже на этапе проектирования запланирована сервисная система «Умный дом». В стадии проработки большой проект «Умный город» во Владикавказе, сейчас обсуждаются все стадии и подробности его конфигурации. Соглашение о внедрении аналогичной системы подписано с администрацией Таганрога. Следующий год, по мнению представителя «Ростелекома», в процессе цифровизации городского управления станет поворотным и приобретет новые масштабы как в России в целом, так и в отдельных субъектах.

«Масштабы проектов, которые были запущены на юге, дают нам в этом уверенность. В этом году объем технологических действий, которые мы совершили, увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. Крупные инфраструктурные проекты для компании «Ростелеком» уже не вызов, а почти рутинная работа. И мы способны брать на себя более масштабные задачи. У нас есть опыт реализации с нуля, есть практика доведения до успешности тех проектов, которые в регионах начинали до нас», — заверил Лысов.