«Ростелеком» реализует программу «Умный город» в Новороссийске

Сотрудничество национального оператора связи и муниципалитета будет направлено на разработку и внедрение информационных технологий, увеличение эффективности новых продуктов и цифровых сервисов на базе платформенных решений «Умный город», а также на повышение управляемости и надежности функционирования IT-инфраструктуры органов местного самоуправления.

«Ростелеком» уже начал внедрять умные решения в Новороссийске. В сентябре завершены работы по подключению к краевой «Системе-112», которая будет введена в эксплуатацию уже к концу года. Все школы города обеспечены доступом в интернет по волоконно-оптическим линиям связи. При входе в дома новороссийцев устанавливаются умные домофоны, которые способны идентифицировать жильцов по лицам, оснащены системой видеонаблюдения и кнопкой вызова экстренных служб. Практически во всех районах города проводится модернизация уличного освещения: более 15 тысяч уличных фонарей заменяют на энергосберегающие светодиодные светильники.

«По нашим оценкам, этот энергосервисный проект позволит сократить затраты городского бюджета на 62% и даст экономию в размере почти 40,5 млн киловатт-часов. Сэкономленные ресурсы можно будет направить на другие муниципальные нужды. И это только один из примеров того, как современные технологии помогают сделать жизнь горожан более комфортной и безопасной», — отметил Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».