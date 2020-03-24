Премьер-министром Абхазии решили назначить экс-президента Анкваба. В отставку он уходил после вотума недоверия

Абхазия

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Новый президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о решении назначить бывшего главу государства Александра Анкваба премьер-министром страны

Выборы главы республики прошли в Абхазии 22 марта. Лидер оппозиции Аслан Бжания набрал 56,5% голосов. Инаугурация президента пройдет 23 апреля.

Заявление по поводу Анкваба Бжания сделал на пресс-конференции 24 марта.

«Главой правительства Абхазии будет назначен экс-президент Анкваб Александр», — цитирует Бжанию РИА «Новости»

Бжания отметил, что в правительстве изменится персональный состав, но, по его словам, остальные кадровые назначения еще не определены. Он в том числе собирается провести переговоры со своим бывшим оппонентом на выборах Адгуром Ардзинбой (в СМИ ранее появлялась информация, что его планируется назначить вице-премьером, курирующим экономические вопросы), передает Sputnik.

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Предыдущий глава республики Рауль Хаджимба ушел в отставку в январе 2020 года после протестов оппозиции. Он возглавлял Абхазию с 2014 года, сменив на этом посту Анкваба, который добровольно сложил полномочия также после народных протестов. В сентябре 2019 года Хаджимбу переизбрали, однако оппозиционеры оспорили результаты голосования в суде.

Анкваб руководил республикой с 28 августа 2011 года по 1 июня 2014 года.

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