Премьер-министром Абхазии решили назначить экс-президента Анкваба. В отставку он уходил после вотума недоверия

Бжания отметил, что в правительстве изменится персональный состав, но, по его словам, остальные кадровые назначения еще не определены. Он в том числе собирается провести переговоры со своим бывшим оппонентом на выборах Адгуром Ардзинбой (в СМИ ранее появлялась информация, что его планируется назначить вице-премьером, курирующим экономические вопросы), передает Sputnik .

Предыдущий глава республики Рауль Хаджимба ушел в отставку в январе 2020 года после протестов оппозиции. Он возглавлял Абхазию с 2014 года, сменив на этом посту Анкваба, который добровольно сложил полномочия также после народных протестов. В сентябре 2019 года Хаджимбу переизбрали, однако оппозиционеры оспорили результаты голосования в суде.

Анкваб руководил республикой с 28 августа 2011 года по 1 июня 2014 года.