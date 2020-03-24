В Фестивальном микрорайоне Краснодара запретят остановку машин на улице Гаражной
В Краснодаре с 17 апреля изменят организацию движения на участке улицы Гаражной
Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта, установят от жилого дома № 105 до административного здания № 107. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что ограничительные меры введут для обеспечения безопасности движения и исключения стоянки транспорта на проезжей части вне парковочных зон.
Остановку и стоянку машин запретят с 17 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, с 9 января в Краснодаре ввели запрет на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Гоголя. С 10 февраля запретили стоянку и остановку транспорта на улице имени Ковалева, а с 10 апреля нельзя будет оставлять машины на улице Казбекской в Фестивальном микрорайоне.