В Фестивальном микрорайоне Краснодара запретят остановку машин на улице Гаражной

В Краснодаре с 17 апреля изменят организацию движения на участке улицы Гаражной

Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта, установят от жилого дома № 105 до административного здания № 107. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что ограничительные меры введут для обеспечения безопасности движения и исключения стоянки транспорта на проезжей части вне парковочных зон.

Остановку и стоянку машин запретят с 17 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.