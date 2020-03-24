В Фестивальном микрорайоне Краснодара запретят остановку машин на улице Гаражной

Краснодарский край

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В Краснодаре с 17 апреля изменят организацию движения на участке улицы Гаражной

Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта, установят от жилого дома № 105 до административного здания № 107. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что ограничительные меры введут для обеспечения безопасности движения и исключения стоянки транспорта на проезжей части вне парковочных зон.

Остановку и стоянку машин запретят с 17 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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Напомним, с 9 января в Краснодаре ввели запрет на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Гоголя. С 10 февраля запретили стоянку и остановку транспорта на улице имени Ковалева, а с 10 апреля нельзя будет оставлять машины на улице Казбекской в Фестивальном микрорайоне.

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

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