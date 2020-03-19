В Краснодаре на пяти кварталах улицы Коммунаров введут одностороннее движение

В Краснодаре пять кварталов улицы Коммунаров в апреле сделают односторонними в разных направлениях

Изменения введут на участке улицы Коммунаров от Буденного до Хакурате. После 18 апреля по кварталам этого участка автомобилисты смогут ездить только в одном направлении. Это делается, чтобы водители не использовали улицу Коммунаров для сквозного проезда и не задерживали движение трамваев на ветке, по которой ходят около 60 вагонов, перевозящих десятки тысяч людей, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Глава города Евгений Первышов сообщил, что по результатам анализа, этот участок — самый сложный на Коммунаров. Там постоянно образуются пробки из-за скопления автомобилей. Все, кто живет на этом участке, смогут подъехать к своим домам.

«Но больше одного квартала без грубейшего нарушения правил дорожного движения проехать уже будет невозможно никому, кроме трамваев», — заявил Первышов.