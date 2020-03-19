В Краснодаре на пяти кварталах улицы Коммунаров введут одностороннее движение
В Краснодаре пять кварталов улицы Коммунаров в апреле сделают односторонними в разных направлениях
Изменения введут на участке улицы Коммунаров от Буденного до Хакурате. После 18 апреля по кварталам этого участка автомобилисты смогут ездить только в одном направлении. Это делается, чтобы водители не использовали улицу Коммунаров для сквозного проезда и не задерживали движение трамваев на ветке, по которой ходят около 60 вагонов, перевозящих десятки тысяч людей, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.
Глава города Евгений Первышов сообщил, что по результатам анализа, этот участок — самый сложный на Коммунаров. Там постоянно образуются пробки из-за скопления автомобилей. Все, кто живет на этом участке, смогут подъехать к своим домам.
«Но больше одного квартала без грубейшего нарушения правил дорожного движения проехать уже будет невозможно никому, кроме трамваев», — заявил Первышов.
Сейчас уже разработали и приняли новую схему движения по улице Коммунаров. Она вступит в силу с 18 апреля. Одностороннее движение транспорта на пяти кварталах организуют следующим образом:
- от улицы Новокузнечной до Хакурате — только в сторону Хакурате;
- от улицы Новокузнечной до Северной — только в сторону Северной;
- от улицы Головатого до Северной — только в сторону Северной;
- от улицы Головатого до Кузнечной — только в сторону Кузнечной;
- от улицы Буденного до Кузнечной — только в сторону Кузнечной.
Дорожные знаки установят в ночь с 17 на 18 апреля. На границах участка заранее выставят информационные щиты с предупреждением для водителей.
«Ежедневно на этом участке улицы Коммунаров на линии работают до 60 единиц трамваев. Они перевозят пассажиров по пяти маршрутам — № № 1, 2, 5, 8, 15. В часы пик каждый трамвай теряет не меньше 3 минут времени оборотного рейса из-за заторов, которые образуются при скоплении личного автотранспорта», — рассказал директор МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» Александр Грачев.