В Краснодаре запретят остановку транспорта возле вокзала Краснодар-1

В Краснодаре с 9 января введут запрет на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Гоголя

Ограничения коснутся четной стороны улицы Гоголя от Братьев Дроздовых до Привокзальной площади. На этом участке установят запрещающие дорожные знаки. Такую меру решили ввести для того, чтобы машины не выезжали на встречную полосу и не мешали проезду трамваев.

«Парковка здесь тоже будет — ее организуют по нечетной стороне улицы Гоголя», — сообщили 13 декабря в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, в конце ноября стало известно, что МУП «КТТУ» попросило власти разобраться с таксистами, которые мешают проезду общественного транспорта возле вокзала. В декабре Юга.ру рассказывали, что в конце года в центре города запретят остановку и стоянку машин на улице Горького.