В Фестивальном микрорайоне Краснодара запретят стоянку машин на одной из улиц

Краснодарский край

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В Краснодаре с 10 февраля запретят стоянку и остановку транспорта на улице имени Ковалева

Запрет будет действовать на участке улицы Ковалева от Яна Полуяна до проезда имени Константина Образцова в прямом и обратном направлении. На улице установят соответсвующие знаки.

Изменения начнут действовать 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. По словам представителей департамента транспорта и дорожного хозяйства, такие меры позволят исключить стоянку машин на проезжей части, что создает препятствия для проезда других автомобилей.

Напомним, с 9 января в Краснодаре ввели запрет на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Гоголя.

Дороги Краснодар Транспорт

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