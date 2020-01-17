В Фестивальном микрорайоне Краснодара запретят стоянку машин на одной из улиц
В Краснодаре с 10 февраля запретят стоянку и остановку транспорта на улице имени Ковалева
Запрет будет действовать на участке улицы Ковалева от Яна Полуяна до проезда имени Константина Образцова в прямом и обратном направлении. На улице установят соответсвующие знаки.
Изменения начнут действовать 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. По словам представителей департамента транспорта и дорожного хозяйства, такие меры позволят исключить стоянку машин на проезжей части, что создает препятствия для проезда других автомобилей.
Напомним, с 9 января в Краснодаре ввели запрет на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Гоголя.
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