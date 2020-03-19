В Краснодаре запретят стоянку машин еще на одной улице

В Фестивальном микрорайоне Краснодара с 10 апреля запретят стоянку транспорта на одной из улиц

Дорожные знаки установят по улице Казбекской от дома № 13 до дома № 17. Изменения начнут действовать с 10 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что такие меры необходимы, чтобы исключить стоянку транспорта на проезжей части. Брошенные машины создают помехи для движения и провоцируют дорожно-транспортные происшествия.

Напомним, с 9 января в Краснодаре ввели запрет на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Гоголя. С 10 февраля запретили стоянку и остановку транспорта на улице имени Ковалева в Фестивальном микрорайоне.