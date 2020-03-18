В Новороссийске и пригороде на два дня отключат воду

Краснодарский край

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В Новороссийске и двух поселках с 24 марта отключат холодную воду

Водоснабжение отключат из-за ввода в эксплуатацию нового участка водовода Троицкого группового водопровода. Воды не будет в Новороссийске, поселках Гайдук и Верхнебаканском.

Холодная вода 24 марта будет идти до 9:00, а восстановят подачу после завершения работ — 26 марта. Жителям и гостям города рекомендовали запастись водой.

Заказать подвоз воды автоцистерной можно через аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефонам: 8 (861) 730-98-60 и 8 (861) 730-98-61.

Водоснабжение Новороссийск

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