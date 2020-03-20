Жители трех районов Кубани почти год спустя добились льгот для проезда по платным трассам

За проезд на участке федеральной автодороги в Павловском районе стали взимать плату с 29 апреля 2019 года, еще один платный участок заработал там же 24 июня. Жители станицы Павловской, расположенной возле этого участка, еще в апреле выступили с требованием отменить плату за проезд. Также нововведения возмутили жителей Кущевского и Крыловского районов. Они указывали на отсутствие предусмотренных законом альтернативных бесплатных дорог. Многие местные жители ездили через этот пункт на работу, и при каждом пересечении пункта взимания платы им приходилось платить от 140 рублей для легковых автомобилей и от 210 рублей — для небольших грузовиков.

В феврале, после обсуждения ситуации с участием краевых чиновников, представитель «Автодора» пообещал рассмотреть возможные введения льгот.