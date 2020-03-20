Жители трех районов Кубани почти год спустя добились льгот для проезда по платным трассам

Краснодарский край, Вся Россия

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«Автодор» согласился ввести льготы на проезд по платному участку М4 «Дон» для жителей Кущевского, Крыловского и Павловского районов

За проезд на участке федеральной автодороги в Павловском районе стали взимать плату с 29 апреля 2019 года, еще один платный участок заработал там же 24 июня. Жители станицы Павловской, расположенной возле этого участка, еще в апреле выступили с требованием отменить плату за проезд. Также нововведения возмутили жителей Кущевского и Крыловского районов. Они указывали на отсутствие предусмотренных законом альтернативных бесплатных дорог. Многие местные жители ездили через этот пункт на работу, и при каждом пересечении пункта взимания платы им приходилось платить от 140 рублей для легковых автомобилей и от 210 рублей — для небольших грузовиков.

В феврале, после обсуждения ситуации с участием краевых чиновников, представитель «Автодора» пообещал рассмотреть возможные введения льгот.

20 марта стало известно, что властям удалось добиться договоренностей с «Автодором». В результате жителям трех районов снижают плату за проезд по участку почти в 20 раз.

«Жители Кущевского, Крыловского и Павловского районов будут платить в среднем по 10 рублей за поездку. До этого стоимость проезда превышала 200 рублей в дневные часы», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что местные жители смогут приобретать проездные на особых условиях после подписания соглашений между муниципалитетами и госкомпанией, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Когда именно планируется подписание документа, пока не известно.

Автомобили Дороги Крыловский район Кущёвский район Павловский район

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