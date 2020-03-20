На въезде в Краснодар образовалась 10-балльная пробка. Машины стояли больше часа

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 20 марта в районе Восточного обхода образовалась пробка длиной 8 км

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром наиболее загруженными дорогами стали Восточный обход в направлении к Ростовскому шоссе (9 баллов), Восточный обход к Мачуги (9 баллов), Уральская из центра (7 баллов) и Ставропольская улица к Вишняковой (7 баллов).

Кроме того, в 11:42 специалисты «Яндекса» зафиксировали самую длинную пробку для этого времени суток за всю последнюю неделю — на улицах Лоцманской, Лаперуза, Кирилла Россинского от ж/д переезда до улицы 1-го Мая машины растянулись на 5,3 км.

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К 9:42 на Восточном обходе к Ростовскому шоссе образовалась 10-балльная пробка, что на 9 баллов выше обычного. Самый длинный затор в 10:36 зафиксировали на той же улице, но по направлению к Уральской — 8 км, в котором водители потратили в среднем 1 час 11 минут, что на 57 минут больше обычного.

Также пробка длиной 4 км образовалась на улице Красных Партизан от Западного обхода к Трубилина. Затор на въезд в город держался два часа. Столько же по времени водители двигались по улице Дзержинского от Покрышкина до Тургенева (3,8 км). Целый час потребовался автомобилям, чтобы преодолеть 3,5 км по улице Уральской от Симферопольской до Восточного обхода.

При этом необычно свободное движение было на улице Кубанской Набережной к Индустриальной (3 балла), Ростовском шоссе в центр (2 балла) и Тургеневском шоссе в центр (0 баллов).

Напомним, в начале 2020 года в краевой столице установили три умных светофора, которые следят за движением машин. Еще 35 таких светофоров запустят в течение года.

Автомобили Краснодар Пробки Транспорт

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