В Краснодаре появились умные светофоры, которые подстраиваются под потоки машин

В Краснодаре в начале 2020 года установили три умных светофора, которые следят за движением машин. Еще 35 таких светофоров запустят в течение года

В Краснодаре начали работу адаптивные светофоры, которые умеют подстраиваться под состояние автомобильных потоков на улицах. Специальные датчики реагируют на «разрывы» в движении: если в течение трех секунд машины не пересекают стоп-линию, зеленый свет для этой улицы прекращается и переходит на перпендикулярный участок.

В случае, когда движение на конкретной улице будет более интенсивным, светофор увеличит для нее фазу зеленого света. Соответственно, там, где поток менее интенсивный, фаза движения уменьшится.

При этом у каждого светофора есть максимальное и минимальное значение времени, в рамках которого дорогам будут давать приоритет. Это исключит случаи, когда один поток будет двигаться в течение нескольких минут, пока противоположный продолжит стоять. Эти «разбеги» будут настраиваться для каждого перекрестка отдельно.