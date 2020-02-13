В Краснодаре появились умные светофоры, которые подстраиваются под потоки машин
В Краснодаре в начале 2020 года установили три умных светофора, которые следят за движением машин. Еще 35 таких светофоров запустят в течение года
В Краснодаре начали работу адаптивные светофоры, которые умеют подстраиваться под состояние автомобильных потоков на улицах. Специальные датчики реагируют на «разрывы» в движении: если в течение трех секунд машины не пересекают стоп-линию, зеленый свет для этой улицы прекращается и переходит на перпендикулярный участок.
В случае, когда движение на конкретной улице будет более интенсивным, светофор увеличит для нее фазу зеленого света. Соответственно, там, где поток менее интенсивный, фаза движения уменьшится.
При этом у каждого светофора есть максимальное и минимальное значение времени, в рамках которого дорогам будут давать приоритет. Это исключит случаи, когда один поток будет двигаться в течение нескольких минут, пока противоположный продолжит стоять. Эти «разбеги» будут настраиваться для каждого перекрестка отдельно.
В пресс-службе мэрии Краснодара 13 февраля порталу Юга.ру пояснили, что это интерактивная система «мышления» светофора, которая отличается от обычного программирования. Во втором случае светофорам заранее задается механизм действия, который они повторяют ежедневно, например, для утренних, обеденных и вечерних часов. «Умные» светофоры реагируют на движение машин в настоящем времени.
«По результатам работы "умных" светофоров мы видим, что они делают более гибкой и эффективной работу транспортной инфраструктуры города. Увеличивается пропускная способность перекрестков — больше машин могут проехать, и это уменьшает пробки. Поэтому мы постепенно будем расширять сеть "умных" светофоров во всех районах Краснодара», — сообщил Евгений Первышов.
Сейчас адаптивные светофоры работают на трех перекрестках Краснодара:
- пересечение улиц имени Лизы Чайкиной и Сормовской;
- пересечении улиц Российской и Солнечной;
- пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Школьной.
Всего в Краснодаре такими датчиками оборудовали 38 перекрестков. В течение года специалисты должны настроить и поэтапно запустить алгоритмы для каждого из них, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года в Краснодаре установили метеостанции, которые будут сообщать о гололеде на дорогах.
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