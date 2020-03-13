Кавказская выдра попала в фотоловушку в Сочи

«Сфотографировать выдру практически невозможно, но специалистам отдела по охране животного мира удалось снять редкие кадры скрытного зверька на фотоловушку», — сообщили 12 марта в пресс-службе нацпарка.

Кавказская выдра занесена в Красную книгу России как редкий вид с сокращающейся численностью. В нацпарке их насчитывается от 17 до 19 особей.

В Краснодарском крае сейчас обитает не более 260 особей выдры, в основном в Кавказском заповеднике. Представитель пресс-службы уточнила, что выдра, представитель семейства куньих, — очень умное животное. Для выживания ей приходится многому учиться и преодолевать большие расстояния.

Выдра любит воду, поэтому ее чаще можно встретить на берегх рек и водоемов. Животное — рыбный хищник, который отлично плавает и ныряет. На сайте Сочинского нацпарка можно прочесть еще больше интересных фактов о выдрах.

Как писали Юга.ру, в июле 2019 года животные сломали фотоловушки в Кавказском заповеднике, потому что чесались о них.