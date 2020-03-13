В Сочи женщина упала с Мацестинского моста и разбилась насмерть
Краснодарский край Валерия Дульская
В Сочи ночью 13 марта женщина погибла после падения с Мацестинского виадука
Это произошло 13 марта около 1:00. Упавшая с моста женщина погибла на месте. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Погибшей было 36 лет, у нее остались двое детей.
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Как писали Юга.ру, в сентябре 2019 года в Сочи задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки, которую он перекинул через ограждение Светлановского моста (Верещагинского виадука). Мужчина не смог объяснить, зачем совершил убийство.
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