В Сочи женщина упала с Мацестинского моста и разбилась насмерть

В Сочи ночью 13 марта женщина погибла после падения с Мацестинского виадука

Это произошло 13 марта около 1:00. Упавшая с моста женщина погибла на месте. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Погибшей было 36 лет, у нее остались двое детей.