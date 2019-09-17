В Сочи поймали мужчину, который сбросил девушку с Верещагинского виадука

Краснодарский край

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В Сочи в сентябре следователи нашли мужчину, подозреваемого в убийстве девушки

В ночь на 31 августа под Верещагинским виадуком (Светлановским мостом) обнаружили тело 24-летней местной жительницы. Сотрудники СК занялись выяснением обстоятельств ее гибели и нашли предполагаемого убийцу.

По данным следствия, ночью 30 августа мужчина на Курортном проспекте заметил незнакомую ему девушку и пошел за ней. На Светлановском мосту он схватил ее и перекинул через ограждение. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник скрылся.

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В следкоме установили, что к убийству причастен 28-летний местный житель. Он скрывался от следствия. 16 сентября его задержали в поселке Красная Поляна. Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Порталу Юга.ру представитель пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнила, что задержанный не смог объяснить причину своего поступка.

Еще один случай нападения на незнакомую девушку произошел в Сочи в июле. Как сообщали Юга.ру, 17-летний подросток после занятий в эколого-биологическом центре стал преследовать незнакомую 15-летнюю школьницу. Он настиг ее и ударил ножом в грудь, после чего столкнул в канаву и спрыгнул туда сам, чтобы довести до конца свой умысел — совершить убийство. Однако прохожие остановили юношу. Девушка выжила.

Следственный комитет смерть Сочи Убийство

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