Жителей Сочи предупредили о сильном тумане

В Сочи прогнозируют сильный туман ночью и утром 13 марта

В этот период видимость составит 500-1000 метров, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Из-за плохой видимости на дорогах спасатели рекомендовали автомобилистам быть особо внимательными, а также принять необходимые меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайных ситуации следует звонить по телефону 112.

Напомним, к концу рабочей недели в Краснодарском крае синоптики прогнозировали небольшое понижение температуры и дожди.

Как писали Юга.ру, в январе в тумане под Краснодаром столкнулись 35 машин. В аварии погибли два человека.