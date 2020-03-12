Жителей Сочи предупредили о сильном тумане

Краснодарский край

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В Сочи прогнозируют сильный туман ночью и утром 13 марта

В этот период видимость составит 500-1000 метров, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Из-за плохой видимости на дорогах спасатели рекомендовали автомобилистам быть особо внимательными, а также принять необходимые меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайных ситуации следует звонить по телефону 112.

Напомним, к концу рабочей недели в Краснодарском крае синоптики прогнозировали небольшое понижение температуры и дожди.

Как писали Юга.ру, в январе в тумане под Краснодаром столкнулись 35 машин. В аварии погибли два человека.

Безопасность Дороги Погода Сочи

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