На Кубани к концу рабочей недели похолодает

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 12 по 14 марта

Сегодня в краевой столице днем возможен небольшой дождь, ветер с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем составит 16-18 °С. В целом в крае без осадков, утром и днем небольшой дождь. В отдельных районах порывы ветра до 17 м/с. Днем воздух прогреется до 13-18 °С. На Черноморском побережье местами небольшой дождь, днем 11-16 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» к 9:00 в Краснодаре температура 11 °С. Ветер слабый — 5 м/с, с порывами до 9.8 м/c. Пасмурно, уровень солнечного ультрафиолетового излучения низкий. Атмосферное давление нормальное — 763 мм рт.ст.

В пятницу и субботу на Кубани преимущественно без осадков, в отдельных районах ветер до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8 °С, в юго-восточных предгорьях 0-5 °С. Днем столбики термометров покажут 20 °С, местами до 22 °С. На Черноморском побережье температура воздуха ночью составит 6-11 °С, днем 12-17 °С. В Туапсинском районе порывы ветра до 17 м/с, сообщили в краевом гидрометцентре.