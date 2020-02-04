В МВД Адыгеи назвали новую причину ДТП под Краснодаром, где в тумане столкнулись 35 машин
В Адыгее установили причину массовой аварии под Краснодаром 17 января с участием 35 машин. В ней погибли два человека
ДТП произошло утром на федеральной трассе М4 «Дон» возле Адыгейска. В пределах 7:00-7:30 там столкнулись 35 автомобилей.
Изначально одной из причин аварии назвали туман и гололедицу. 4 февраля в пресс-службе МВД России по Адыгее сообщили порталу Юга.ру, что перед массовой аварией на трассе сбили мужчину — в этот момент он стоял около своего автомобиля «Ока». Это обстоятельство также послужило причиной масштабного столкновения. От полученных травм пострадавший скончался в реанимации Адыгейска.
Всего жертвами аварии стали два человека, один из них скончался на месте ДТП.
Водитель, сбивший мужчину, скрылся с места аварии. Его личность и автомобиль не установлены, добавили в пресс-службе МВД республики.
В полиции просят всех, у кого есть любая информация о ДТП, где сбили мужчину, либо о предшествующих этому обстоятельствах, обратиться в дежурную часть МО МВД России по телефонам: 8 (999) 449-29-47, 8 (87772) 9-14-31.
Читайте также
Из-за коронавируса в аптеках подорожали маски и некоторые лекарства
В Госдуме собрались бороться с этим
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.