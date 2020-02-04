В МВД Адыгеи назвали новую причину ДТП под Краснодаром, где в тумане столкнулись 35 машин

В Адыгее установили причину массовой аварии под Краснодаром 17 января с участием 35 машин. В ней погибли два человека

ДТП произошло утром на федеральной трассе М4 «Дон» возле Адыгейска. В пределах 7:00-7:30 там столкнулись 35 автомобилей.

Изначально одной из причин аварии назвали туман и гололедицу. 4 февраля в пресс-службе МВД России по Адыгее сообщили порталу Юга.ру, что перед массовой аварией на трассе сбили мужчину — в этот момент он стоял около своего автомобиля «Ока». Это обстоятельство также послужило причиной масштабного столкновения. От полученных травм пострадавший скончался в реанимации Адыгейска.

Всего жертвами аварии стали два человека, один из них скончался на месте ДТП.

Водитель, сбивший мужчину, скрылся с места аварии. Его личность и автомобиль не установлены, добавили в пресс-службе МВД республики.

В полиции просят всех, у кого есть любая информация о ДТП, где сбили мужчину, либо о предшествующих этому обстоятельствах, обратиться в дежурную часть МО МВД России по телефонам: 8 (999) 449-29-47, 8 (87772) 9-14-31.