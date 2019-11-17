На Ставрополье медсестра пойдет под суд за заражение ВИЧ троих детей и двух взрослых

Инцидент произошел в 2018 году. По данным следствия, старшая медсестра инфекционного отделения Краевого центра специализированных видов медпомощи № 1 не проконтролировала выполнение средним медперсоналом ухода за венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента.

«Это повлекло заражение ВИЧ-инфекцией троих детей 2017 года и 2016 годов рождения, а также мужчины и женщины, находившихся в указанный период времени на лечении в инфекционном отделении больницы», — сообщили в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.

В отношении медсестры возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Его направили в прокуратуру для последующей передачи в суд.