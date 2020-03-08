«Беги, принцесса!»: В Краснодаре марафон в честь 8 марта пробежали 600 человек

В центре Краснодаре 8 марта прошел женский забег

Забег Beauty Run в честь праздника 8 марта стартовал в 11:00 часов. Движение машин в центре города было ограничено с 8:30 утра.

На старте участницам выдали розовую юбку-пачку, а на финише подарили цветы. Первую тройку, пробежавшую дистанцию быстрее всех, наградил генеральный менеджер ПБК «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко.

Всего участницы марафона преодолели дистанцию в 3 км. Они пробежали по улице Красной от дома № 20 до улицы им. Горького и обратно.

«Второй год подряд проводим такой весенний забег, в котором прекрасные девушки показывают свою силу духа. Мы стараемся создать для них настоящий праздник, позитивную атмосферу», — прокомментировал гендиректор компании «Высшая Лига» Алексей Пшеничный.

В забеге участвовало 600 человек из Краснодара и других городов России, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Он добавил, что мужчины в забеге не регистрировались, но некоторые из них вышли на дистанцию, чтобы поддержать близких.

Напомним, в 2019 году праздничный забег проводили в Краснодаре 9 марта.