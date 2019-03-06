В центре Краснодара ограничат движение из-за марафона

В Краснодаре 9 марта ограничат движение транспорта в связи с проведением праздничного забега Beauty Run

В марафоне смогут принять участие женщины разных возрастов. Запланирована развлекательная программа и разминка от фитнес-клуба. Участницы смогут сделать снимки в цветочных фотозонах.

Забег начнется в 11:00 на улице Красной, 20 возле пересечения с Комсомольской. Дистанция составит 3 км. На старте участницы получат юбки-пачки, на финише им выдадут цветочные венки.

Из-за марафона с 10:30 будет ограничено движение автомобилей на прилегающих улицах. Нельзя будет проехать по улицам Мира, Ленина, Гимназической и Карасунской на участках от Красноармейской до Рашпилевской.

Запрет снимут после окончания забега, сообщили 6 марта в пресс-службе администрации Краснодара.