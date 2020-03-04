В центре Краснодара 8 марта из-за забега ограничат движение

Краснодарский край

Распечатать

В центре Краснодара 8 марта из-за женского забега Beauty Run ограничат движение машин

Движение машин ограничат с 8:30 утра до окончания забега Beauty Run, который пройдет в краевой столице уже второй раз. Водители не смогут проехать:

  • по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Красной;
  • на участке от улицы Красноармейской до Рашпилевской по улицам: Комсомольской, Мира, Ленина, Гимназической, Гоголя, Карасунской, Чапаева и Горького.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара отметили, что на участках установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, женский забег Beauty Run протяженностью 3 км пройдет в Краснодаре 8 марта. Планируется, что в нем поучаствуют более 600 девушек, каждая из которых в стартовом пакете получит яркую розовую юбку-пачку, а на финише — подарки.

Забег начнется и завершится на улице Красной, 20 в 11:00. Участницы добегут до улицы Горького, где развернутся, и вернутся к месту старта. Зарегистрироваться на Beauty Run можно на сайте topliga.ru.

Напомним, 6 марта в краевой столице ограничат движение транспорта около Музыкального театра из-за празднования 8 Марта.

8 марта Автомобили Дороги Краснодар Легкая атлетика Марафон Праздники Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В центре Краснодара 8 марта из-за забега ограничат движение
На строительство 14 км трассы в обход Тимашевска потратят 14 млрд рублей. Два года назад дорогу оценивали в 7,64 млрд рублей
На Кубани поезд насмерть сбил мужчину, который пытался перебежать пути
Мужчина пришел в полицию и признался, что пять лет назад закопал труп в лесу Новороссийска
Кубанские врачи начнут лечить еще одну девочку из США с большим пятном на лице
В Краснодаре загорелась трава

Лента новостей

Реклама на портале