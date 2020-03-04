В центре Краснодара 8 марта из-за забега ограничат движение
В центре Краснодара 8 марта из-за женского забега Beauty Run ограничат движение машин
Движение машин ограничат с 8:30 утра до окончания забега Beauty Run, который пройдет в краевой столице уже второй раз. Водители не смогут проехать:
- по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Красной;
- на участке от улицы Красноармейской до Рашпилевской по улицам: Комсомольской, Мира, Ленина, Гимназической, Гоголя, Карасунской, Чапаева и Горького.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара отметили, что на участках установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, женский забег Beauty Run протяженностью 3 км пройдет в Краснодаре 8 марта. Планируется, что в нем поучаствуют более 600 девушек, каждая из которых в стартовом пакете получит яркую розовую юбку-пачку, а на финише — подарки.
Забег начнется и завершится на улице Красной, 20 в 11:00. Участницы добегут до улицы Горького, где развернутся, и вернутся к месту старта. Зарегистрироваться на Beauty Run можно на сайте topliga.ru.
Напомним, 6 марта в краевой столице ограничат движение транспорта около Музыкального театра из-за празднования 8 Марта.