В центре Краснодара 8 марта из-за забега ограничат движение

Движение машин ограничат с 8:30 утра до окончания забега Beauty Run, который пройдет в краевой столице уже второй раз. Водители не смогут проехать:

по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Красной;

на участке от улицы Красноармейской до Рашпилевской по улицам: Комсомольской, Мира, Ленина, Гимназической, Гоголя, Карасунской, Чапаева и Горького.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара отметили, что на участках установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, женский забег Beauty Run протяженностью 3 км пройдет в Краснодаре 8 марта. Планируется, что в нем поучаствуют более 600 девушек, каждая из которых в стартовом пакете получит яркую розовую юбку-пачку, а на финише — подарки.

Забег начнется и завершится на улице Красной, 20 в 11:00. Участницы добегут до улицы Горького, где развернутся, и вернутся к месту старта. Зарегистрироваться на Beauty Run можно на сайте topliga.ru.