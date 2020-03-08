Краснодарские феминистки «переименовали» улицу Длинную в улицу имени Клары Цеткин

Краснодарские феминистки в ночь на 8 марта переименовали одну из улиц столицы Кубани.

Улица Длинная стала улицей имени Клары Цеткин, немецкой политической деятельницы, феминистки, суфражистки и активистки борьбы за права женщин. Считается, что именно Цеткин является автором идеи праздновать 8 марта, как Международный женский день, как день солидарности женщин в борьбе за свои права.

«8 марта — это не праздник "весны и красоты", не повод для тюльпанов и сомнительных пожеланий "оставаться такими же милыми" и "почаще улыбаться". Этот день — повод отпраздновать уже достигнутое (права женщин в большинстве стран на образование, работу, экономическую независимость, аборт). Но и повод осознать, что даже спустя 110 лет с первого празднования 8 марта настоящее равноправие ещё не достигнуто: женщины во всем мире зарабатывают меньше мужчин, подвергаются домогательствам, насилию, дискриминации, репродуктивному давлению, объективации — и это несправедливо!

Повод напомнить, что быть женщиной — это не "быть милой", "быть мудрой" и "знать, когда промолчать", но иметь свой собственный голос. И 8 марта 2020 года этот голос уже отчётливо слышно среди сексистских и шовинистских лозунгов, опровергая стереотипы о слабой половине человечества.

И этот голос говорит: мы точно знаем свое место. И мы сами его выбираем!», — прокомментировали фем-активистки свою акцию.