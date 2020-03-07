В Краснодаре российские регбисты обыграли команду Румынии
7 марта на краснодарском стадионе «Кубань» провели матч четвертого тура чемпионата Европы по регби
Регбисты сборной России обыграли команду Румынии в матче чемпионата Европы. Игра завершилась победой «медведей» со счетом 32:25.
На следующей неделе, 14 марта, Россия сыграет с Тбилиси, а румыны — со сборной Бельгии.
Отметим, что с 1992 до 2020 года сборные России и Румынии провели между собой 24 игры. Российские регбисты одержали победу в 6 матчах.
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Как писали Юга.ру, в начале 2018 в Краснодаре состоялось три матча чемпионата Европы по регби, в которых россияне сыграли с командами Испании, Бельгии и Грузии. А в ноябре на стадионе «Кубань» сборная России в товарищеском матче обыграла команду из Намибии.