В Краснодаре российские регбисты обыграли команду Румынии

Отметим, что с 1992 до 2020 года сборные России и Румынии провели между собой 24 игры. Российские регбисты одержали победу в 6 матчах.

Как писали Юга.ру, в начале 2018 в Краснодаре состоялось три матча чемпионата Европы по регби, в которых россияне сыграли с командами Испании, Бельгии и Грузии. А в ноябре на стадионе «Кубань» сборная России в товарищеском матче обыграла команду из Намибии.