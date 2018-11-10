Российские регбисты уверенно обыграли в Краснодаре команду Намибии

Сборная России по регби 10 ноября одержала победу в товарищеском матче против команды Намибии

Встреча «медведей» и сборной Намибии состоялась в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счетом 47:20 в пользу хозяев.

В составе сборной России на этом матче присутствовали три регбиста «Кубани» — Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко и Роман Ходин.