Российские регбисты уверенно обыграли в Краснодаре команду Намибии
Сборная России по регби 10 ноября одержала победу в товарищеском матче против команды Намибии
Встреча «медведей» и сборной Намибии состоялась в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счетом 47:20 в пользу хозяев.
В составе сборной России на этом матче присутствовали три регбиста «Кубани» — Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко и Роман Ходин.
Как писали Юга.ру, в начале 2018-го в Краснодаре состоялось три матча чемпионата Европы по регби, в которых россияне сыграли с командами Испании, Бельгии и Грузии.
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