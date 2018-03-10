Российские регбисты проиграли сборной Грузии чемпионате Европы
В Краснодаре 10 марта прошла четвертая встреча в рамках чемпионата Европы между сборными России и Грузии
Встреча завершилась со счетом 9:29. Россия одержала в четырех матчах одну победу и заняла четвертое место в турнирной таблице. Грузия идет первой с четырьмя победами, сообщает ТАСС.
Следующий матч российские регбисты сыграют в гостях 18 марта против сборной Германии.
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