Российские регбисты проиграли сборной Грузии чемпионате Европы

В Краснодаре 10 марта прошла четвертая встреча в рамках чемпионата Европы между сборными России и Грузии

Встреча завершилась со счетом 9:29. Россия одержала в четырех матчах одну победу и заняла четвертое место в турнирной таблице. Грузия идет первой с четырьмя победами, сообщает ТАСС.

Следующий матч российские регбисты сыграют в гостях 18 марта против сборной Германии.