Ростовчанка стала 10-миллионным гостем курорта «Роза Хутор». Ей вручили сертификат на 500 тыс. рублей

Краснодарский край

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Курорт «Роза Хутор» 7 марта посетил 10-миллионный гость

Согласно статистике посещаемости курорта, юбилейный посетитель должен был появиться в субботу, накануне Международного женского дня.

Специалисты «Роза Хутор» мониторили все точки продаж ски-пассов, и утром 7 марта зафиксировали 10-миллионного посетителя.

Им стала 32-летняя жительница Ростова-на-Дону Анастасия Веретенникова, сообщили в пресс-службе курорта.

Генеральный директор курорта Александр Белокобыльский поприветствовал 10-миллионного гостя.

«Эта встреча для нас глубоко символична, мы шли к ней в течение целого десятилетия. Можно ее рассматривать как итог той большой работы, которую команда курорта проделала за это время», — рассказал Белокобыльский.

О «Роза Хутор»:

Действующий бургомистр «Роза Хутор», актер и музыкант Николай Фоменко также приветствовал ростовчанку. После совместного катания он торжественно вручил ей специальный подарок — сертификат на 500 тыс. рублей. Этим сертификатом девушка сможет оплатить любые услуги курорта: сезонный ски-пасс, проживание в 5-зведочном отеле, рестораны и развлечения.

Сама Веретенникова рассказала, что стояла на горных лыжах лишь раз в прошлом году и пообещала повышать уровень катания.

«Я очень люблю «Роза Хутор», здесь замечательная погода, солнечно и очень уютно. У нас уже сложилась традиция приезжать сюда девочками на 8 марта.  Замечательная атмосфера, поздравляют, дарят цветы! А теперь будем кататься на курорте всем Ростовом. Возьму отпуск и приеду сюда вместе со всеми друзьями», — сказала Анастасия.

Как писали Юга.ру, 8 марта курорт отметит забегом Beaty Run и концертом Димы Билана.

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