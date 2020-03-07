Ростовчанка стала 10-миллионным гостем курорта «Роза Хутор». Ей вручили сертификат на 500 тыс. рублей

Курорт «Роза Хутор» 7 марта посетил 10-миллионный гость

Согласно статистике посещаемости курорта, юбилейный посетитель должен был появиться в субботу, накануне Международного женского дня.

Специалисты «Роза Хутор» мониторили все точки продаж ски-пассов, и утром 7 марта зафиксировали 10-миллионного посетителя. Им стала 32-летняя жительница Ростова-на-Дону Анастасия Веретенникова, сообщили в пресс-службе курорта.

Генеральный директор курорта Александр Белокобыльский поприветствовал 10-миллионного гостя.

«Эта встреча для нас глубоко символична, мы шли к ней в течение целого десятилетия. Можно ее рассматривать как итог той большой работы, которую команда курорта проделала за это время», — рассказал Белокобыльский.

Действующий бургомистр «Роза Хутор», актер и музыкант Николай Фоменко также приветствовал ростовчанку. После совместного катания он торжественно вручил ей специальный подарок — сертификат на 500 тыс. рублей. Этим сертификатом девушка сможет оплатить любые услуги курорта: сезонный ски-пасс, проживание в 5-зведочном отеле, рестораны и развлечения.

Сама Веретенникова рассказала, что стояла на горных лыжах лишь раз в прошлом году и пообещала повышать уровень катания.

«Я очень люблю «Роза Хутор», здесь замечательная погода, солнечно и очень уютно. У нас уже сложилась традиция приезжать сюда девочками на 8 марта. Замечательная атмосфера, поздравляют, дарят цветы! А теперь будем кататься на курорте всем Ростовом. Возьму отпуск и приеду сюда вместе со всеми друзьями», — сказала Анастасия.