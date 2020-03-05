Курорт «Роза Хутор» отметит 8 марта забегом и концертом Билана

Утро главного праздника весны на курорте начнется с забега Beaty Run. В 9.00 на площади Мзымта участницам выдадут стартовые номера для легкого забега на 3 км. Для участия нужна регистрация на сайте организатора.

Тем, кто предпочитает горные лыжи и сноуборд, курорт предложит побороться за звание Мисс Роза Хутор. Для этого участницам придется не только состязаться в слаломе на трассе «Ювента», но и протестировать активности от тренеров из клуба «Роза Фитнес». Регистрация на заезд пройдет с 10 до 11 в стартовой зоне трассы «Ювента», соревнования продлятся до 15:00. Участие бесплатное, победительниц ждут памятные призы.