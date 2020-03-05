Курорт «Роза Хутор» отметит 8 марта забегом и концертом Билана

Краснодарский край

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Курорт «Роза Хутор» предложит развлечения, спорт и шоу к Международному женскому дню

Утро главного праздника весны на курорте начнется с забега Beaty Run. В 9.00 на площади Мзымта участницам выдадут стартовые номера для легкого забега на 3 км. Для участия нужна регистрация на сайте организатора.

Тем, кто предпочитает горные лыжи и сноуборд, курорт предложит побороться за звание Мисс Роза Хутор. Для этого участницам придется не только состязаться в слаломе на трассе «Ювента», но и протестировать активности от тренеров из клуба «Роза Фитнес». Регистрация на заезд пройдет с 10 до 11 в стартовой зоне трассы «Ювента», соревнования продлятся до 15:00. Участие бесплатное, победительниц ждут памятные призы.

О «Розе Хутор»:

Вечер завершит фэнтези-шоу Димы Билана, единственного победителя Евровидения от РФ. Концерт пройдет в «Розе Холл». Специально для шоу артист снял эпизоды-исповеди о своей жизни. Он планирует представить фантастический байопик, основанный на своих чувствах и эмоциях. Артист готовит огромную сцену-космолет, в котором герой путешествует по своей Вселенной и попадает в параллельные реальности своей души. Все это — в в течение двух часов живого голоса и лучших песен Билана в сопровождении музыкантов и танцоров. 

Горнолыжный спорт Зимние виды спорта Концерты Роза Хутор Сочи

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