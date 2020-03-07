В Краснодаре из-за строительства газопровода на месяц ограничили движение по улице Меланжевой

В Краснодаре 6 марта начались работы на улице Меланжевой в микрорайоне ХБК

С 6 марта по 6 апреля автомобилисты не смогут проехать по одной из полос улицы Меланжевой на участке от улицы Уральской до Новороссийской, сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение будет частично ограничено из-за строительства газопровода, работы проведет организация ООО «ЮгБурСтрой».

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что на ремонтируемом участке выставят дорожные знаки и ограждения.