В Краснодаре из-за строительства газопровода на месяц ограничили движение по улице Меланжевой
В Краснодаре 6 марта начались работы на улице Меланжевой в микрорайоне ХБК
С 6 марта по 6 апреля автомобилисты не смогут проехать по одной из полос улицы Меланжевой на участке от улицы Уральской до Новороссийской, сообщили в пресс-службе администрации города.
Движение будет частично ограничено из-за строительства газопровода, работы проведет организация ООО «ЮгБурСтрой».
В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что на ремонтируемом участке выставят дорожные знаки и ограждения.
Как писали Юга.ру, 5 марта стало известно, что с 23 числа введут одностороннее движение на отрезке улицы Димитрова. А накануне власти Краснодара рассказали о планах изменить схему движения на улице Северной возле ТРЦ «Галерея». По задумке, там перенесут остановку общественного транспорта и установят делиниаторы.