В Краснодаре сделают односторонним участок улицы Димитрова

В Краснодаре с 23 марта введут одностороннее движение на отрезке улицы Димитрова

Изменения коснутся отрезка улицы Димитрова со стороны Кубанского госуниверситета. С 23 марта со стороны Ставропольской, ведущей в центр города, за цветочным рынком машины смогут проехать только в направлении улицы Селезнева. В обратную сторону движение закроют.

Таким образом участок от Ставропольской до Димитрова, 131 станет односторонним, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что это нововведение призвано улучшить дорожно-транспортную ситуацию.