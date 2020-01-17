Розетки, коворкинг и интернет: россияне рассказали, что должно быть в идеальном поезде

Аналитики опросили жителей России и выяснили, чего им не хватает в поездах. Результаты исследования опубликовали 17 января

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip опросили 1,2 тыс. человек, чтобы узнать, чем недовольны пассажиры поездов.

Больше трети россиян (33,5%) рассказали, что им не хватает стабильной сотовой связи и интернета при поездках на ж/д транспорте. Еще 20,3% пожаловались на недостаточное количество розеток для бытовой техники, а 16% заявили, что в вагонах должно быть больше мест для курения, пишет RT со ссылкой на результаты исследования.

Также 5,8% респондентов были бы рады, если бы в поездах оборудовали продуктовые и сувенирные магазины. А 4,2% отметили, что вагоны мало пригодны для малоподвижных граждан. Еще 3,4% хотели бы иметь возможность работать по время поездки в коворкинге, а 2,4% сказали, что им не хватает отдельного помещения для транспортировки велосипедов и самокатов.

Еще 6,9% выбрали вариант «другое» и перечислили следующие пожелания: разместить в вагонах душевую кабину, раковину для мытья посуды, а также камеры хранения.