«Гендерные» праздники обойдутся мужчинам в 3 раза дороже, чем женщинам

Эксперты сравнили траты на подарки к Международному женскому дню и Дню защитника Отечества и выяснили, какой праздник обходится россиянам дороже

В этом году расходы россиян на «гендерные» праздники увеличились. Если в 2019 году на подарки женщины потратили в 2,5 раза больше мужчин, то в 2020-м выросли траты у мужчин, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на исследования аналитиков.

Пройди тест Юга.ру: Сколько ты потратишь на 23 февраля и 8 марта?

По данным интернет-магазинов и онлайн-касс, средний чек подарка на 23 февраля был равен 1,3 тыс. рублей, что на 200 рублей больше, чем в прошлом году.

У мужчин расходы в 2020 году выросли почти в три раза — с 1,3 тыс. до 3 тыс. рублей, сообщил RT.