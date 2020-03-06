«Гендерные» праздники обойдутся мужчинам в 3 раза дороже, чем женщинам
Эксперты сравнили траты на подарки к Международному женскому дню и Дню защитника Отечества и выяснили, какой праздник обходится россиянам дороже
В этом году расходы россиян на «гендерные» праздники увеличились. Если в 2019 году на подарки женщины потратили в 2,5 раза больше мужчин, то в 2020-м выросли траты у мужчин, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на исследования аналитиков.
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По данным интернет-магазинов и онлайн-касс, средний чек подарка на 23 февраля был равен 1,3 тыс. рублей, что на 200 рублей больше, чем в прошлом году.
У мужчин расходы в 2020 году выросли почти в три раза — с 1,3 тыс. до 3 тыс. рублей, сообщил RT.
Ранее Юга.ру писали, что топ подарков на 23 февраля в России остается неизменным: это носки, средства для бритья и алкоголь. Самыми востребованными подарками на 8 марта являются ювелирные украшения, косметика и парфюм.
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