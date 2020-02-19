Носки, пена, алкоголь. Топ популярных подарков на 23 февраля
Маркетологи 19 февраля рассказали, какие подарки собираются дарить в России на День защитника Отечества
В Гильдии маркетологов составили рейтинг популярных подарков на 23 февраля, сообщил RT.
Первое место в рейтинге заняли элементы одежды (рубашки, галстуки, трусы и носки), на втором оказались средства до и после бритья, а на третьем — алкоголь.
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Также в топ-10 вошли гаджеты, аксессуары, товары, связанные со спортом, хобби и увлечениями, подарочные сертификаты, книги, игрушки для взрослых, шоколадные фигуры и подарочные наборы.
Последнее место в рейтинге занял романтический ужин.
По словам экспертов, минимальная цена подарка на День защитника Отечества составляет 150 рублей, а максимальная — 150 тыс. рублей. В среднем же россияне тратят в этот день 1-1,5 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, в этом году россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля — День защитника Отечества выпадает на воскресенье, и выходной в стране переносится на понедельник.