Носки, пена, алкоголь. Топ популярных подарков на 23 февраля

Маркетологи 19 февраля рассказали, какие подарки собираются дарить в России на День защитника Отечества

В Гильдии маркетологов составили рейтинг популярных подарков на 23 февраля, сообщил RT.

Первое место в рейтинге заняли элементы одежды (рубашки, галстуки, трусы и носки), на втором оказались средства до и после бритья, а на третьем — алкоголь.

Также в топ-10 вошли гаджеты, аксессуары, товары, связанные со спортом, хобби и увлечениями, подарочные сертификаты, книги, игрушки для взрослых, шоколадные фигуры и подарочные наборы.

Последнее место в рейтинге занял романтический ужин. По словам экспертов, минимальная цена подарка на День защитника Отечества составляет 150 рублей, а максимальная — 150 тыс. рублей. В среднем же россияне тратят в этот день 1-1,5 тыс. рублей.