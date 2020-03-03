8 Марта близко. Рейтинги самых оригинальных и самых востребованных подарков

Краснодарский край, Вся Россия

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Жительницы России в начале марта рассказали, что хотели бы получить на Международный женский день и какие подарки их удивили

Аналитики сервиса по поиску билетов провели опрос в соцсетях среди 5 тыс. женщин и выяснили, какие самые оригинальные подарки им дарили на 8 марта, сообщило РИА «Новости».

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Так, 43% опрошенных были приятно удивлены билетом на самолет. Женщины рассказали, что друзья и родственники дарили им путешествие в Париж, Венецию, Лондон или на море — в Сардинию, Пхукет, Сочи.

Второй по оригинальности подарок — тоже билет, но на концерт в другом городе. 29% респонденток обрадовались билетам на музыкальные фестивали в Европе и приглашению в Венскую оперу.

Еще 22% девушек получали в подарок вещи, которые могут пригодиться в путешествиях. Например, обложки на паспорт, спальные мешки, рюкзаки, подушки для сна, обувь для трекинга.

6% женщин посчитали оригинальным подарком прыжок с парашютом, полет на авиатренажере или воздушном шаре, написал телеканал «360».

В то же время аналитики сервиса объявлений «Авито» опубликовали свое исследование на тему популярных подарков на 8 марта, для которого они опросили более 3 тыс. мужчин и женщин старше 18 лет.

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Выяснилось, что 41% россиянок хотели бы получить на Международный женский день ювелирные украшения. 40% опрошенных признались, что ждут в подарок от мужчин косметику или парфюм. 31% респонденток рассказали, что обрадуются подарочным сертификатам, 23% хотели бы получить туристические путевки, а 16% — гаджеты.

Кроме того, аналитики сообщили, что в 2020 году на 3% выросло количество мужчин, которые собираются поздравлять женщин с праздником. Если в прошлом году дарить подарки планировали 90% мужчин, то в этом — 93%, добавил RT.

Как писали Юга.ру, следующая рабочая неделя будет сокращенной, так как Международный женский день приходится в этом году на воскресенье.

8 марта Концерты отдых Праздники Развлечения Торговля

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