Сколько ты потратишь на 23 февраля и 8 марта? Посчитай в тесте

Представьте, что вы — добрый эльф, разрывающийся меж гендерными праздниками. Ваша мама служила в армии, ваш друг любит дорогие духи, подруга — футбольный фанат, босс — в юбке, а ребенок еще и вовсе не думал о своем поле.

Выберите подарки разным людям, а в отделе продаж Юга.ру прикинут ваш бюджет. Нам помогли коллеги из МТС, проанализировав расходы по банковским картам МТС Банка в гендерные праздники. По этим данным мы и составили шуточный тест.