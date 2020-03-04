Сколько ты потратишь на 23 февраля и 8 марта? Посчитай в тесте

Партнерский Вся Россия

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Представьте, что вы — добрый эльф, разрывающийся меж гендерными праздниками. Ваша мама служила в армии, ваш друг любит дорогие духи, подруга — футбольный фанат, босс — в юбке, а ребенок еще и вовсе не думал о своем поле.

Выберите подарки разным людям, а в отделе продаж Юга.ру прикинут ваш бюджет. Нам помогли коллеги из МТС, проанализировав расходы по банковским картам МТС Банка в гендерные праздники. По этим данным мы и составили шуточный тест.

Спасибо, что прошли наш тест!

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23 февраля + 8 марта. Тест-калькулятор

* Статистика основана на обезличенных данных пользователей. Никто не пострадал — ни пограничники, ни феминистки.

8 марта Деньги Праздники Развлечения

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