В Краснодаре по ночам будут строить кольцо на улице Дзержинского

Краснодарский край

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Власти Краснодара 5 марта сообщили о планах провести реконструкцию перекрестка улиц Дзержинского и Кореновской

Сейчас на пересечении Кореновской и Дзержинского из-за большой транспортной нагрузки и плохой организации движения часто случаются ДТП и пробки. Чтобы избавиться от этих проблем, в мэрии Краснодара решили сделать на перекрестке круговое движение. В краевом центре уже есть аналогичное кольцо — на улице Старокубанской.

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По проекту, на Дзержинского будет по две полосы в обе стороны, с отдельной полосой для поворота на Кореновскую. Чтобы проехать по Кореновской прямо, теперь нужно будет двигаться через перекресток вместе с автомобилями, которые заехали на кольцо с улицы Дзержинского.

Помимо создания новой схемы движения в рамках реконструкции планируется обновить асфальт и переставить светофоры. В пресс-службе администрации Краснодара сообщили порталу Юга.ру, что ремонт начнется в 2020 году — скорее всего, весной. В основном работы на объекте будут идти ночью. Планируется, что движение транспорта на перекрестке будут перекрывать лишь частично.

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По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, такой проект разработали специалисты Высшей школы экономики. Предполагается, что предложенная модель увеличит пропускную способность на 90%.

Председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак в комментарии порталу Юга.ру рассказал о перспективах проекта кольца на Дзержинского. 

«Эти изменения должны помочь разгрузить перекресток Дзержинского и Кореновской. Его можно сравнить со Старокубанским кольцом, но там у нас не было таких площадей. Здесь территория позволяет сделать удобное кольцо для водителей. Существует еще одна проблема — перекресток у торгового центра на Дзержинского: там также сложная ситуация, которую во многом осложняет общественный транспорт. Решение этой проблемы — следующий шаг по разгрузке дорог в этом районе», — отметил Коробчак.

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Он заключил, что для разгрузки Дзержинского нужен комплексный подход: не только изменение организации дорожного движения на Кореновской, но и дальше — по дороге на выезд из города.

Как писали Юга.ру, в конце ноября 2019 года в Краснодаре запретили один из маневров на перекрестке улиц Дзержинского и Кореновской.

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