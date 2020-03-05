В Краснодаре по ночам будут строить кольцо на улице Дзержинского

Власти Краснодара 5 марта сообщили о планах провести реконструкцию перекрестка улиц Дзержинского и Кореновской

Сейчас на пересечении Кореновской и Дзержинского из-за большой транспортной нагрузки и плохой организации движения часто случаются ДТП и пробки. Чтобы избавиться от этих проблем, в мэрии Краснодара решили сделать на перекрестке круговое движение. В краевом центре уже есть аналогичное кольцо — на улице Старокубанской.

По проекту, на Дзержинского будет по две полосы в обе стороны, с отдельной полосой для поворота на Кореновскую. Чтобы проехать по Кореновской прямо, теперь нужно будет двигаться через перекресток вместе с автомобилями, которые заехали на кольцо с улицы Дзержинского.

Помимо создания новой схемы движения в рамках реконструкции планируется обновить асфальт и переставить светофоры. В пресс-службе администрации Краснодара сообщили порталу Юга.ру, что ремонт начнется в 2020 году — скорее всего, весной. В основном работы на объекте будут идти ночью. Планируется, что движение транспорта на перекрестке будут перекрывать лишь частично.

По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, такой проект разработали специалисты Высшей школы экономики. Предполагается, что предложенная модель увеличит пропускную способность на 90%. Председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак в комментарии порталу Юга.ру рассказал о перспективах проекта кольца на Дзержинского. «Эти изменения должны помочь разгрузить перекресток Дзержинского и Кореновской. Его можно сравнить со Старокубанским кольцом, но там у нас не было таких площадей. Здесь территория позволяет сделать удобное кольцо для водителей. Существует еще одна проблема — перекресток у торгового центра на Дзержинского: там также сложная ситуация, которую во многом осложняет общественный транспорт. Решение этой проблемы — следующий шаг по разгрузке дорог в этом районе», — отметил Коробчак.