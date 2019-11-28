В Краснодаре запретили один из маневров на повороте на Дзержинского
На перекрестке улиц Дзержинского и Кореновской в Краснодаре с 28 ноября изменили схему движения
Департамент транспорта и дорожного хозяйства принял такое решение по результатам моделирования движения потоков транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.
Директор департамента Владимир Архипов отметил, что это один из самых сложных перекрестков в городе.
«На участке от Покрышкина до Кореновской у Дзержинского здесь есть бетонный дублер. Двухполосная дорога, которая идет мимо домов. Раньше на перекрестке с Кореновской автомобили могли повернуть налево, на Дзержинского или к новым домам. Перекресток сложный, и маневр этот был достаточно опасный. Теперь мы его убираем», — сообщил Архипов.
Теперь водители смогут проехать по бетонной дороге только прямо на Дзержинского или направо на Кореновскую. Моделирование показало, что это повысит пропускную способность перекрестка и сделает его более безопасным, уточнил Архипов.
На перекрестке уже установили соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными.
Схема организации дорожного движения до изменений
Новая схема организации дорожного движения
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