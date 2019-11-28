В Краснодаре запретили один из маневров на повороте на Дзержинского

На перекрестке улиц Дзержинского и Кореновской в Краснодаре с 28 ноября изменили схему движения

«На участке от Покрышкина до Кореновской у Дзержинского здесь есть бетонный дублер. Двухполосная дорога, которая идет мимо домов. Раньше на перекрестке с Кореновской автомобили могли повернуть налево, на Дзержинского или к новым домам. Перекресток сложный, и маневр этот был достаточно опасный. Теперь мы его убираем», — сообщил Архипов.

Директор департамента Владимир Архипов отметил, что это один из самых сложных перекрестков в городе.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства принял такое решение по результатам моделирования движения потоков транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь водители смогут проехать по бетонной дороге только прямо на Дзержинского или направо на Кореновскую. Моделирование показало, что это повысит пропускную способность перекрестка и сделает его более безопасным, уточнил Архипов.

На перекрестке уже установили соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными.