Пропавший на Эльбрусе турист из Беларуси найден мертвым

Спасатели 23 сентября обнаружили на Эльбрусе тело альпиниста из Беларуси, поиски которого велись несколько дней

Альпинист 1957 года рождения, совершавший восхождение с восточной стороны Эльбруса, не вышел на связь в установленное время. 20 сентября начались его поиски. О пропаже мужчины 18 сентября сообщил в МЧС его сын, передает ТАСС.

Мужчину обнаружили на северном склоне Эльбруса на высоте 4750 метров над уровнем моря, в районе скал Ленца.

В поисках участвовали спасатели Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, к ним привлекался вертолет, передает «Интерфакс». Из-за непогоды поиски приостановили и переведели в периодичный режим.