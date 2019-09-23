Пропавший на Эльбрусе турист из Беларуси найден мертвым
Спасатели 23 сентября обнаружили на Эльбрусе тело альпиниста из Беларуси, поиски которого велись несколько дней
Альпинист 1957 года рождения, совершавший восхождение с восточной стороны Эльбруса, не вышел на связь в установленное время. 20 сентября начались его поиски. О пропаже мужчины 18 сентября сообщил в МЧС его сын, передает ТАСС.
Мужчину обнаружили на северном склоне Эльбруса на высоте 4750 метров над уровнем моря, в районе скал Ленца.
В поисках участвовали спасатели Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, к ним привлекался вертолет, передает «Интерфакс». Из-за непогоды поиски приостановили и переведели в периодичный режим.
Как писали Юга.ру, в мае 2019 года при восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Украины. Ему было 34 года.
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