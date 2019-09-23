Пропавший на Эльбрусе турист из Беларуси найден мертвым

Кабардино-Балкария, В мире

Распечатать

Спасатели 23 сентября обнаружили на Эльбрусе тело альпиниста из Беларуси, поиски которого велись несколько дней

Альпинист 1957 года рождения, совершавший восхождение с восточной стороны Эльбруса, не вышел на связь в установленное время. 20 сентября начались его поиски. О пропаже мужчины 18 сентября сообщил в МЧС его сын, передает ТАСС.

Мужчину обнаружили на северном склоне Эльбруса на высоте 4750 метров над уровнем моря, в районе скал Ленца.

В поисках участвовали спасатели Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, к ним привлекался вертолет, передает «Интерфакс». Из-за непогоды поиски приостановили и переведели в периодичный режим.

Как писали Юга.ру, в мае 2019 года при восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Украины. Ему было 34 года.

Альпинизм Курорты и туризм МЧС смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Пропавший на Эльбрусе турист из Беларуси найден мертвым
В Краснодаре ограничат движение на Красной из-за ремонта коммуникаций
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Краснодаре
Начальницу почтамта в Северском районе будут судить за хищение 800 тыс. рублей
В Краснодаре адвоката-посредника поймали на взятке за обещание спасти от колонии в суде
Бассейны на Затоне в Краснодаре подготовят к зиме

Лента новостей

Фоторепортажи

Выступление Feduk, танцы и «спортивный квартал»

Большой фоторепортаж со второго дня городского праздника

Статьи

Путешествовать, учить английский и заводить друзей в разных странах

Как работают программы молодежных обменов

Статьи

Джеймс Бонд, «Форсаж» и Шазам — а вы все про них знаете?

Пройдите тест без ошибок и выиграйте подписку на сервис Wink

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале