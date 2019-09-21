При восхождении на Эльбрус пропал пожилой альпинист из Белоруссии

Кабардино-Балкария

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20 сентября альпинист, совершавший восхождение на Эльбрус, не вышел на связь

По данным агентства «Интерфакс-Юг», альпинист из Белоруссии совершал восхождение с восточной стороны Эльбруса. Пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщила о том, что после того, как он не вышел на связь, были начаты поисковые работы.

Уточняется, что альпинист не зарегистрировался. Как пишет издание «КП — Северный Кавказ», пропавший — гражданин Белоруссии 1957 года рождения. В поисках участвуют трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Юга.ру писали о том, что в мае 2019 года при восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Украины. Ему было 34 года.

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