При восхождении на Эльбрус пропал пожилой альпинист из Белоруссии

По данным агентства «Интерфакс-Юг», альпинист из Белоруссии совершал восхождение с восточной стороны Эльбруса. Пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщила о том, что после того, как он не вышел на связь, были начаты поисковые работы.

Уточняется, что альпинист не зарегистрировался. Как пишет издание «КП — Северный Кавказ», пропавший — гражданин Белоруссии 1957 года рождения. В поисках участвуют трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Юга.ру писали о том, что в мае 2019 года при восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Украины. Ему было 34 года.