При восхождении на Эльбрус пропал пожилой альпинист из Белоруссии
20 сентября альпинист, совершавший восхождение на Эльбрус, не вышел на связь
По данным агентства «Интерфакс-Юг», альпинист из Белоруссии совершал восхождение с восточной стороны Эльбруса. Пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщила о том, что после того, как он не вышел на связь, были начаты поисковые работы.
Уточняется, что альпинист не зарегистрировался. Как пишет издание «КП — Северный Кавказ», пропавший — гражданин Белоруссии 1957 года рождения. В поисках участвуют трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Юга.ру писали о том, что в мае 2019 года при восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Украины. Ему было 34 года.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.