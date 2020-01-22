В Краснодаре застройщиков «Лондон-Парка» будут судить за мошенничество на 290 млн рублей

По версии следствия, 26-летняя Валентина Глушенко и 31-летний Кирилл Махалов в период с октября 2014 года до 14 мая 2018 года привлекали средства дольщиков для возведения нового жилищно-строительного кооператива «Лондон-Парк», однако деньги собирались похитить.

Чтобы создать видимость работ, часть денег они направили на строительство двух многоквартирных домов в поселке Краснодарском на улице имени Сороки, 4/2. Но этих денег было заведомо недостаточно для завершения строительства и сдачи объектов в эксплуатацию. Кроме того, у обвиняемых не было права собственности на участок, где строили дома. Эту информацию они скрыли от дольщиков.