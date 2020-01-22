В Краснодаре застройщиков «Лондон-Парка» будут судить за мошенничество на 290 млн рублей
На застройщиков жилищного кооператива в поселке Краснодарском в январе завели уголовное дело
По версии следствия, 26-летняя Валентина Глушенко и 31-летний Кирилл Махалов в период с октября 2014 года до 14 мая 2018 года привлекали средства дольщиков для возведения нового жилищно-строительного кооператива «Лондон-Парк», однако деньги собирались похитить.
Чтобы создать видимость работ, часть денег они направили на строительство двух многоквартирных домов в поселке Краснодарском на улице имени Сороки, 4/2. Но этих денег было заведомо недостаточно для завершения строительства и сдачи объектов в эксплуатацию. Кроме того, у обвиняемых не было права собственности на участок, где строили дома. Эту информацию они скрыли от дольщиков.
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Действия застройщиков нанесли 400 дольщикам ущерб на общую сумму более 290 млн рублей. На Глушенко и Махалова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительного сговору).
Прокуратура Западного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по этому делу и направила его в Ленинский районный суд Краснодара. На имущество обвиняемых наложен арест. Им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили 22 января в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в декабре суд вынес приговор другим краснодарским застройщикам — владельцам холдинга, который строил ЖК «Территория счастья». Их обвиняли в мошенничестве на 2,5 млрд рублей и приговорили к тюремным срокам и штрафам.
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