В Краснодаре направили в суд дело об обмане дольщиков ЖСК «Сити» на 637 млн рублей
Жителя Краснодара будут судить за хищение средств дольщиков ЖСК «Сити»
По версии следствия, мужчина входил в организованную преступную группу (уголовное дело в отношении ее членов выделено в отдельное производство). Под предлогом строительства жилых домов он привлек деньги 997 человек в сумме более 637 млн рублей, хотя передавать им помещения в собственность не намеревался. Речь идет о ЖСК «Сити», ЖСК «Сити-2», ЖСК « Сити -3», ЖСК «Литер-4» в пос. Краснодарском.
Для большей убедительности часть денег направили на то, чтобы начать строительные работы на объектах. Однако денег заведомо не было достаточно на завершение строительства.
В отношении лже-застройщика возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), он заключен под стражу. Его имущество и имущество организаций арестовали с целью возмещения ущерба.
Дело направили на рассмотрение в Прикубанский районный суд. Расследование в отношении остальных участников ОПГ продолжается, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Жилищно-строительный кооператив «Сити» был зарегистрирован в Краснодаре в 2014 году. Строительство нескольких домов ЖСК на улице Кирилла Россинского началось в том же году, их должны были сдать в 2017-м, но строительство было заморожено. В январе Арбитражный суд Краснодарского края признал ЖСК «Сити» банкротом. В отношении кооператива ввели процедуру конкурсного наблюдения сроком на год.
Как писали Юга.ру, в декабре в Новороссийске экс-депутат и экс-кандидат на пост мэра получил 7,5 лет колонии за обман дольщиков почти на миллиард рублей.
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