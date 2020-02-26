В Краснодаре за 20 лет собираются построить 120 школ
Глава Краснодара Евгений Первышов 26 февраля рассказал о планах построить 120 школ к 2040 году
Во время открытого отчета по итогам работы в 2019 году глава Краснодара рассказал, что уже сейчас у города есть 90 зарезервированных участков для школ, еще 26 проектируют и 7 образовательных учреждений уже построили. По мнению Первышова, с теми темпами, которые набраны на сегодняшний день, за 20 лет возможно построить 120 новых школ.
Кроме того, глава краевого центра напомнил, что в краснодарских школах сейчас учится 153 тыс. 939 учеников. Из них в 2019 году 87 человек сдали экзамены на 100 баллов, еще 25 дошли до финала всероссийских олимпиад, а 9 школьников завоевали призовые места. Победителями краевых, российских и международных конкурсов стали 1,3 тыс. детей.
«Хотя учеба действительно напряженная — в две смены. Это тяжело как ученикам, так и педагогам наших общеобразовательных школ», — заключил Первышов.
Напомним, в конце ноября 2019 года в районе выставочного центра «Экспоград-Юг» начали строить самую большую школу Краснодара, в которой будут учиться 1 тыс. 875 детей. В конце декабря в Юбилейном микрорайоне Краснодара начали формировать котлован под здание будущего корпуса гимназии № 87. В феврале этого года строительство школы на 1,5 тыс. мест стартовало в микрорайоне Гидростроителей.
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