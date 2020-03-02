В России впервые в истории пройдет матч за Суперкубок УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА 2 марта сообщил, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в России на «Казань Арене»

Встреча исполкома УЕФА прошла в Амстердаме. Организаторы решали, где пройдут финалы клубных турниров УЕФА, сообщили в пресс-службе организации.

На встрече стало известно, что впервые в истории Россия примет матч за Суперкубок УЕФА. Члены исполкома выбрали Казань местом проведения Суперкубка УЕФА-2023. Игра пройдет на «Казань Арене».

Матч за Суперкубок УЕФА проводится между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона, напомнил RT.

Кроме того, было решено, что финал Лиги Европы УЕФА-2022 пройдет в Будапеште (Венгрия), финал женской Лиги чемпионов УЕФА-2022 проведут в Турине (Италия), а финал Лиги чемпионов УЕФА-2023 в Эйндховене (Нидерланды). Суперкубок УЕФА-2022 примет Финляндия. Там матч пройдет на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки.