В России впервые в истории пройдет матч за Суперкубок УЕФА

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Исполнительный комитет УЕФА 2 марта сообщил, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в России на «Казань Арене»

Встреча исполкома УЕФА прошла в Амстердаме. Организаторы решали, где пройдут финалы клубных турниров УЕФА, сообщили в пресс-службе организации.

На встрече стало известно, что впервые в истории Россия примет матч за Суперкубок УЕФА. Члены исполкома выбрали Казань местом проведения Суперкубка УЕФА-2023. Игра пройдет на «Казань Арене».

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Матч за Суперкубок УЕФА проводится между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона, напомнил RT.

Кроме того, было решено, что финал Лиги Европы УЕФА-2022 пройдет в Будапеште (Венгрия), финал женской Лиги чемпионов УЕФА-2022 проведут в Турине (Италия), а финал Лиги чемпионов УЕФА-2023 в Эйндховене (Нидерланды). Суперкубок УЕФА-2022 примет Финляндия. Там матч пройдет на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки.

Юга.ру в 2019 году публиковали мнение спортивного обозревателя Алексея Андронова о шансах «Краснодара» на второе место в чемпионате России.

УЕФА Футбол

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