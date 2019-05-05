Лига чемпионов для «Краснодара»? Все не так просто

Спортивный обозреватель Алексей Андронов — о шансах «Краснодара» на второе место в чемпионате России и выходе в Лигу чемпионов.

Алексей Андронов

— Одержав победу над ЦСКА, «Краснодар» обеспечил себе преимущество в два очка перед «армейцами». Даже в два с половиной — личные встречи в пользу «быков». Но борьба за Лигу чемпионов не то, что не окончена, — она только начинается. Перца в противостояние добавил «Локомотив», уступивший накануне тульскому «Арсеналу» (0:2). Этот результат сделал «Зенит» чемпионом, но в грядущем триумфе петербуржцев уже мало кто сомневался. Куда важнее тот факт, что борьба за путевки в Лигу чемпионов обострилась до предела.

Стоит напомнить, что второе место от третьего в Российской премьер-лиге отличается сильнее, чем первое от второго. Прямой выход в группу — это гарантированный доход и участие в турнире. Квалификация — дополнительные приключения. Теперь у «Краснодара» есть все шансы побороться за вторую позицию. Но нельзя допускать ошибок — их цена возросла многократно. В этом на своей шкуре еще до праздников убедился ЦСКА. Первый гол в Краснодаре «армейцы» привезли себе сами: Акинфеев неудачно ввел мяч в игру, и хозяева быстро вывели Уткина на завершающий удар. В матче прямых конкурентов ошибки стоят дорого. В том числе и судейские — от которых, по мнению главы российских арбитров Александра Егорова, пострадал ЦСКА. Спустя неделю нет смысла вспоминать отдельные эпизоды той встречи, но общее ощущение от нее по-прежнему живо. Такой «Краснодар» мы видим очень редко. Собранный. Играющий «по счету». Не боящийся, если нужно, застегнуться на все пуговицы.

Когда-то у меня даже случился спор с Сергеем Галицким на эту тему: владелец «Краснодара» уверял меня, что его команда никогда не будет играть «на удержание счета». Я сказал, что придет момент, когда футбол и жизнь заставят. Момент пришел в 2015-м. Тренером «быков» тогда был Олег Кононов, а в гости приехал «Локомотив» Миодрага Божовича. «Краснодар» выиграл 1:0, забив единственный гол с пенальти в исполнении Перейры. Матч Галицкому не понравился. Но он был сыгран именно так, как требуется играть ключевые игры. Не скажу, что стилистически игра с ЦСКА была похожа на ту, четырехлетней давности. Совсем нет. Но похожа она была по степени расчетливости своих действий. У «Краснодара» и так небольшая обойма основных игрков, а тут еще выбыл из-за дисквалификации Мартынович. Но, в отличие от прошлых случаев, к неприятностям это не привело. «Краснодар» был готов ко всему, и все время играл адекватно течению матча и счету в нем.

Все то же самое нужно будет повторить сегодня в Ростове. Соперник ждет очень неприятный: Валерий Карпин уже показал, что умеет играть с «быками». В этом сезоне команды встречались между сбой трижды — и ни разу «Краснодар» не побеждал. Теория вероятностей в футболе работает не слишком хорошо, так что полагаться «быкам» придется только на свои силы.

При этом, что результат игры «Арсенал» — «Локомотив», что положение ЦСКА в таблице заставляют играть именно на победу. Иной результат может и не позволить выйти в Лигу чемпионов напрямую, и даже привести к потере места в ней. В принципе эти слова верны в отношении всех трех кандидатов на участие в турнире, но находясь в «бутерброде» между двумя московскими командами, «Краснодар» как раз и находится в бивалентной ситуации, когда можно и не получить бонус, и потерять нажитое. У столичных команд ситуация иная: «Локомотив» может только потерять то, что, казалось, было у него в руках, а ЦСКА теперь надо ждать чьей-то осечки, чтобы вернуться в большие дела.

Не думаю, что сейчас можно предугадать, как сложится вечерний матч. На руку «быкам» то, что они уже будут знать результат московского дерби между ЦСКА и «Динамо». Но с точки зрения борьбы за второе место — эта игра вообще не имеет значения. И лучше о ней не думать. Самое главное — «Краснодар» должен быть так же собран и целеустремлен, как неделю назад. Красота футбола — это очень важный вектор развития и существования клуба. Но она не может быть (и не должна быть) в ущерб результату. Сейчас на первом месте именно он.

Еще важная история: «Краснодару» в межсезонье очень нужны новые игроки. Мы уже говорили об этом неоднократно. Как минимум, четыре футболиста. С учетом финансового фэйр-плей, клубных возможностей, ситуации на рынке — борьба за место в Лиге чемпионов становится фактически борьбой за будущее. Так что сейчас «первым делом самолеты, ну а девушки потом». О красивом футболе мы еще успеем поговорить, возможно, в той самой Лиге чемпионов. Будет ли она — решается в том числе сегодня в Ростове.