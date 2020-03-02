Документальный фильм о краснодарском заводе Седина вошел в конкурсную программу европейского фестиваля IDIF

Вся Россия, В мире

Распечатать

Короткометражку краснодарца Константина Самсонова «Завод» включили в основную конкурсную программу XX кинофестиваля The Independent Days International Filmfestival (IDIF), который пройдет в апреле в Германии

Фестиваль европейского независимого кино IDIF состоится в Карлсруэ уже в 20-й раз и продлится с 1 по 5 апреля. Жюри посмотрит 162 фильма из 40 стран, сообщается в группе «ЮЗТС (новая история завода им. Седина)» во «ВКонтакте».

Короткий метр Константина Самсонова «Завод» рассказывает о тяжелых для станкостроительного предприятия временах, а также о его возрождении. Ранее фильм попал в финалы фестиваля ВГИК имени С.А. Герасимова и «Национальной молодежной кинопремии».

Читайте также:

Завод Седина работает с 1911 года, он считается крупнейшим предприятием в Краснодаре. В советское время был одним из основных экспортеров станков в мире. С 1936 по 1971 год завод выпустил 16 тыс. металлорежущих станков — это больше, чем все аналогичные предприятия за рубежом.

В 2014-2015 годах выпуск станков приостановили, потому что у предприятия закончились оборотные средства и оно не справлялось с выплатами по кредитам. В мае 2016-го завод обанкротился, однако впоследствии удалось найти инвестора, которым стал краснодарский «Нефтемаш». В августе 2018-го реорганизованный завод Седина начал работу под новым названием — Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС).

Искусство Кино Кинопрокат Краснодар Промышленность Фестивали

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Совет атаманов России запретил целовать иконы из-за короновируса. Долуда назвал это чушью
Мэрия Сочи объяснила, почему на пляже «Ривьера» поставили забор
Стартовала продажа билетов на рельсобус, который свяжет Керчь и Анапу
В Краснодаре мужчина выпал из окна многоэтажки
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания попал в больницу в Сочи
Дело Константина Котова, которого осудили на 4 года за участие в акциях протеста, отправили на пересмотр

Лента новостей

Реклама на портале