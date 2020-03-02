Документальный фильм о краснодарском заводе Седина вошел в конкурсную программу европейского фестиваля IDIF

Короткометражку краснодарца Константина Самсонова «Завод» включили в основную конкурсную программу XX кинофестиваля The Independent Days International Filmfestival (IDIF), который пройдет в апреле в Германии

Фестиваль европейского независимого кино IDIF состоится в Карлсруэ уже в 20-й раз и продлится с 1 по 5 апреля. Жюри посмотрит 162 фильма из 40 стран, сообщается в группе «ЮЗТС (новая история завода им. Седина)» во «ВКонтакте».

Короткий метр Константина Самсонова «Завод» рассказывает о тяжелых для станкостроительного предприятия временах, а также о его возрождении. Ранее фильм попал в финалы фестиваля ВГИК имени С.А. Герасимова и «Национальной молодежной кинопремии».