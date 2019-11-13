Документальный фильм о краснодарском заводе Седина вошел в конкурсную программу фестиваля ВГИК
Документальный короткометражный фильм краснодарца Константина Самсонова «Завод» включили в основную конкурсную программу международного студенческого фестиваля ВГИК имени Герасимова
В этом году участниками стали киноленты из 30 стран, среди которых Великобритания, Германия, Франция, Израиль, Норвегия. В жюри вошли отборщик программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля Алена Шумакова, отборщик программы фестиваля в Карловых Варах Ленка Тырпакова, режиссер, продюсер, обладатель «Золотого глобуса» Сиддик Бармак, документалист Джон Арчер, оператор Ханну-Пекка Витикайнен, аниматор Дмитрий Наумов. Председателем коллегии стал продюсер Марко Мюллер. Всего члены жюри посмотрят и оценят 47 фильмов, сообщается в группе «ЮЗТС (новая история завода им. Седина)» во «ВКонтакте».
Фильм Константина Самсонова «Завод» рассказывает о тяжелых для станкостроительного предприятия временах, а также о его возрождении. Документальный короткий метр представили жюри 12 ноября.
Картина краснодарского режиссера также вышла в финал «Национальной молодежной кинопремии» в категории «Лучший документальный фильм». Конкуренцию Самсонову составляют Василиса Юренкова из Московской области и Ольга Аверкиева из Пермского края. Победитель определится 28 ноября.
Читайте также:
Завод Седина — крупнейшее предприятие в Краснодаре, работает с 1911 года. В советское время завод был одним из основных экспортеров станков в мире. С 1936 по 1971 годы завод выпустил 16 тыс. металлорежущих станков — это больше, чем все аналогичные предприятия за рубежом. В 2014–2015 годах выпуск станков приостановили, потому что у предприятия закончились оборотные средства и оно не справлялось с выплатами по кредитам. В мае 2016-го завод обанкротился, однако впоследствие удалось найти инвестора, которым стал краснодарский «Нефтемаш». В августе 2018-го реорганизованный завод Седина начал работу под новым названием — Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС).
Читайте также
Статьи Партнерский«Успех любого бизнеса определяет его репутация»
Интервью с руководителем Банка ЗЕНИТ Сочи Игорем Сосиным
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.