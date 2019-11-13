Документальный фильм о краснодарском заводе Седина вошел в конкурсную программу фестиваля ВГИК

В этом году участниками стали киноленты из 30 стран, среди которых Великобритания, Германия, Франция, Израиль, Норвегия. В жюри вошли отборщик программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля Алена Шумакова, отборщик программы фестиваля в Карловых Варах Ленка Тырпакова, режиссер, продюсер, обладатель «Золотого глобуса» Сиддик Бармак, документалист Джон Арчер, оператор Ханну-Пекка Витикайнен, аниматор Дмитрий Наумов. Председателем коллегии стал продюсер Марко Мюллер. Всего члены жюри посмотрят и оценят 47 фильмов, сообщается в группе «ЮЗТС (новая история завода им. Седина)» во «ВКонтакте».

Фильм Константина Самсонова «Завод» рассказывает о тяжелых для станкостроительного предприятия временах, а также о его возрождении. Документальный короткий метр представили жюри 12 ноября.

Картина краснодарского режиссера также вышла в финал «Национальной молодежной кинопремии» в категории «Лучший документальный фильм». Конкуренцию Самсонову составляют Василиса Юренкова из Московской области и Ольга Аверкиева из Пермского края. Победитель определится 28 ноября.