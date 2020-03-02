Из-за аномальной жары зимой россиянам сделают перерасчет цен за отопление. Но не всем

В Минстрое РФ 1 марта сообщили, что из-за теплой зимы россиянам могут сделать перерасчет цен за отопление

Как рассказали «Известиям» в Министерстве строительства и ЖКХ, жителям российских регионов, где плата за отопление начисляется равномерно в течение года, сделают перерасчет.

В ведомстве объяснили, что при теплой зиме переплата за отопление учитывается во время ежегодной корректировки по показаниям счетчика. Тем россиянам, которые платят за отопление по общедомовым счетчикам, перерасчет делать не будут.

Издание добавляет, что в некоторых регионах уже приступили к пересмотру платы за отопление. Так, например, в Москве перерасчет поможет сэкономить порядка 200 рублей в месяц. По словам заместителя мэра города по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, в столице в этом году из-за теплой зимы потратили тепла и газа на 20% меньше обычного.

Управляющие компании должны следить за качеством теплоснабжения и вовремя корректировать параметры теплоносителя, уточнил RT.

Напомним, на Кубани в этот зимний сезон отопительный сезон стартовал 2 ноября.