На Кубани стартовал отопительный сезон

2 ноября начали подавать тепло во всех городов и районов Краснодарского края

Исключением стали Сочи и Геленджик, так как там держится высокая температура воздуха.

По правилам, отопительный сезон в регионе начинается спустя пять дней после того, как среднесуточная температура снизится до 8 °С. С 11 октября тепло в дома жителей Кубани начали подавать по заявкам. А 31 октября среднесуточная температура опустилась до 8 °С, посте чего котельные начали запускать по графику.

В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ отметили, что запуск котельных займет от одного до трех дней.