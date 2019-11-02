На Кубани стартовал отопительный сезон

Краснодарский край

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2 ноября начали подавать тепло во всех городов и районов Краснодарского края

Исключением стали Сочи и Геленджик, так как там держится высокая температура воздуха.

По правилам, отопительный сезон в регионе начинается спустя пять дней после того, как среднесуточная температура снизится до 8 °С. С 11 октября тепло в дома жителей Кубани начали подавать по заявкам. А 31 октября среднесуточная температура опустилась до 8 °С, посте чего котельные начали запускать по графику.

В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ отметили, что запуск котельных займет от одного до трех дней. 

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Старт отопительного сезона прошел в штатном режиме. Теплоснабжение уже работает в 2 тыс. 290 котельных из 2 тыс. 801. Уже отапливается 83,5% соцобъектов и 65% многоэтажек. Все оставшиеся котельные собираются запустить до конца недели, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В случае, если возникли проблемы с отоплением, нужно обращаться в управляющую компанию или в организацию, с которой заключен договор на техобслуживание общедомового имущества.

Во всех городах и районах Кубани работают горячие линии по вопросам отопления.

ЖКХ Отопительный сезон Погода

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