Штормовое предупреждение на Кубани: в регионе прогнозируют ливни с градом и шквалистый ветер
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней с градом и ветром до 20 м/с
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 29 июня на Кубани ожидается резкое ухудшение погоды. В регионе объявили штормовое предупреждение.
По прогнозам синоптиков, в крае пройдут сильные дожди и мощные ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с.
В Краснодаре без осадков, по краю — ливни с грозами:
Во время непогоды спасатели рекомендуют жителям и гостям региона:
- оставаться в помещениях;
- при перебоях со светом или газом отключить все бытовые приборы;
- упаковать ценные вещи и документы во влагонепроницаемую ткань и собрать «тревожный чемоданчик» (документы, деньги, медикаменты, запас воды и продуктов);
- наблюдать за обстановкой, обращать внимание на СМС-оповещения от МЧС и следить за сообщениями СМИ.
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