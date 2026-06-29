Штормовое предупреждение на Кубани: в регионе прогнозируют ливни с градом и шквалистый ветер

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней с градом и ветром до 20 м/с

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 29 июня на Кубани ожидается резкое ухудшение погоды. В регионе объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, в крае пройдут сильные дожди и мощные ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с.

В Краснодаре без осадков, по краю — ливни с грозами:

Во время непогоды спасатели рекомендуют жителям и гостям региона:

  • оставаться в помещениях;
  • при перебоях со светом или газом отключить все бытовые приборы;
  • упаковать ценные вещи и документы во влагонепроницаемую ткань и собрать «тревожный чемоданчик» (документы, деньги, медикаменты, запас воды и продуктов);
  • наблюдать за обстановкой, обращать внимание на СМС-оповещения от МЧС и следить за сообщениями СМИ.

Ранее Юга.ру писали, какая температура воды в Черном и Азовском морях в конце июня.

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Штормовое предупреждение на Кубани: в регионе прогнозируют ливни с градом и шквалистый ветер
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