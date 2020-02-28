Назначен новый министр ГО и ЧС Краснодарского края

Новым министром ГО и ЧС стал Сергей Штриков. Распоряжение о его назначении подписал губернатора Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в июле 2019 года руководителем министерства ГО и ЧС Кубани стал Сергей Пуликовский, однако спустя месяц он перешел на должность вице-мэра Краснодара, а в сентябре его назначили главой департамента внутренней политики Краснодарского края, где Пуликовский проработал два месяца, после чего занял пост вице-губернатора Кубани.

Кто такой Сергей Штриков

Сергей Штриков родился 30 июня 1980 года в селе Надзорном Ставропольского края. Выпускник Северо-Кавказского военного Краснознаменного института внутренних войск МВД России, получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

После службы в вооруженных силах РФ Штриков служил в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. После увольнения со службы, с 2012 года занимал руководящие должности в государственных и коммерческих структурах. До назначения на пост министра Го и ЧС Штриков был гендиректором АО «Синергия Групп».